Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebestour endet mit Sicherheitsleistung

Euskirchen (ots)

Am 20.07.2024, um 16.10 Uhr, bemerkten Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes einen 39 - jährigen slowakischen Staatsbürger, der sich sehr auffällig im Geschäft verhielt. Beim Verlassen des Geschäftes wurde er durch das Personal angesprochen. Der Beschuldigte führte zwei Einkaufstaschen mit sich. In den Taschen befanden sich ein T-Shirt und eine Damenlederjacke. An den Jacken waren die Etiketten und die elektronischen Sicherungen entfernt worden. Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige auch für einen Ladendiebstahl am Morgen des 20.07.2024 in Frage kommt. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erhoben und der Beschuldigte im Anschluss wieder entlassen.

