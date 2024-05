Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses - Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.5.2024, 15.15 Uhr brach ein Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Dr.-Rau-Allee in Warendorf aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer und Bewohner konnten sich unverletzt retten. Nach Ermittlungen am Brandort, dürften Arbeiten auf dem Balkon zu dem Brand geführt haben. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 200.000 Euro.

Die Wohnungen im 2. Obergeschoss sind aktuell nicht bewohnbar.

