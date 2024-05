Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Autoschlüssel gestohlen und Pkw entwendet

Warendorf (ots)

Zwischen Montag, 6.5.2024, 19.55 Uhr und Dienstag, 7.5.2024, 8.55 Uhr stahlen unbekannte Autoschlüssel aus einem Fahrzeughandel an der Ennigerloher Straße in Neubeckum und anschließend einen Pkw. Bei dem entwendeten Auto handelt es sich um einen grauen Toyota Avensis, an dem möglicherweise gestohlene Kennzeichen angebracht wurde. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

