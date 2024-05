Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.5.2024, 12.15 Uhr flüchtete ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin im Kreisverkehr "Telgter Ei". Die 72-jährige Telgterin befuhr mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr aus Richtung Orkotten kommend in Richtung Alverskirchener Straße. Als sie sich in Höhe der Einmündung Wolbecker Straße befand, bog der Unbekannte mit seinem Pkw von der Wolbecker Straße kommend in den Kreisverkehr ein. Der Autofahrer fuhr die 72-Jährige an, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Angaben zu dem Flüchtigen und seinem Pkw liegen nicht vor. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

