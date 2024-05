Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Eine Person ins Krankenhaus gebracht und drei beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.5.2024, 9.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Sendenhorster Straße/Natrop in Drensteinfurt. Ein 46-jähriger Rinkeroder befuhr mit seinem Pkw die B 58 in Richtung Hamm und fuhr trotz für ihn geltendes Rotlicht in den Kreuzungsbereich. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 85-Jährigen, die von der Sendenhorster Straße links in Richtung Ascheberg abbog. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten den Pkw eines 20-Jährigen aus Hamm, der die Kreuzung querte. Rettungskräfte brachten die Seniorin zur Klärung möglicher erlittener Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 18.500 Euro. Die Fahrzeuge des Rinkeroders und der Drensteinfurterin wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell