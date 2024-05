Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alleinunfall bei der Abfahrt von der Autobahn

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 7.5.2024, 21.25 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der Autobahnabfahrt in Oelde. Ein 39-Jähriger war mit seinem Pkw auf der BAB 2 in Richtung Dortmund unterwegs und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Oelde. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme gab der Pole an, alkoholisiert zu sein. Diese Aussage wurde durch einen positiven Atemalkoholtest bestätigt, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 39-Jährigen ein und untersagten ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen.

