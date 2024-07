POL-EU: Trunkenheitsfahrt

Euskirchen (ots) - Ein 21-jähriger Mann aus Euskirchen sorgte am Freitagabend (19. Juli) in der Oststraße in Euskirchen für eine erhebliche Ruhestörung. Gegenüber den Polizeibeamten, die ihn an seiner Wohnung aufsuchten, drohte er Straftaten an und behauptete im Besitz von Sprengmitteln zu sein. Um keine Unbeteiligten zu gefährden, wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Ebenso erfolgte eine Sperrung ...

