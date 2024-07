POL-EU: Frau stiehlt Pflastersteine

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (16. Juli) parkte ein 45-Jähriger gegen 20 Uhr in der Straße Am Marienpütz in Euskirchen seinen Pkw am Straßenrand. Am Mittwoch (17. Juli) stellte er gegen 16.15 Uhr fest, dass ein Reifen zerstochen war und dass sich ein Loch links neben dem Türgriff der Hintertür befindet. Aus dem Fahrzeug wurden diverse elektrische Geräte wie ein Staubsauger und eine Schleifmaschine entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

