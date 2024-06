POL-GÜ: Hoher Sachschaden: PKW-Fahrer kollidiert auf BAB 19 bei Güstrow mit Außen- und Mittelleitplanke

Bad Doberan (ots) - In der zurückliegenden Nacht waren Einsatzkräfte der Polizei in der Eikboomstraße in Bad Doberan aufgrund eines in einer örtlichen Tankstelle ausgelösten Einbruchsalarms im Einsatz. Gegen 02.35 Uhr soll nach vorliegenden Erkenntnissen der Einsatzausgelöst worden sein. Als die sofort eingesetzten Polizeikräfte am vermeintlichen Tatort ...

mehr