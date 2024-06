Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in Bad Doberaner Tankstelle - unbekannte Täter entkommen ohne Beute

Bad Doberan (ots)

In der zurückliegenden Nacht waren Einsatzkräfte der Polizei in der Eikboomstraße in Bad Doberan aufgrund eines in einer örtlichen Tankstelle ausgelösten Einbruchsalarms im Einsatz.

Gegen 02.35 Uhr soll nach vorliegenden Erkenntnissen der Einsatzausgelöst worden sein. Als die sofort eingesetzten Polizeikräfte am vermeintlichen Tatort eintrafen, konnten jedoch keine tatverdächtigen Personen im Gebäude sowie dem unmittelbaren Nahbereich festgestellt werden. Augenscheinlich hatte das ausgelöste Alarmsignal, welches mit einem Vernebelungssystem gekoppelt ist, den/ die unbekannten Täter bei der Tatausübung gestört.

Der Kriminaldauerdienst befand sich ebenfalls vor Ort im Einsatz, um nach Abzug des Nebels die Tatortarbeit zu gewährleisten. Die Beamten sicherten diverse Spuren, die nun als mögliche Beweismittel ausgewertet werden müssen. Weiterhin war durch die Beamten festzustellen, dass die vermeintlichen Täter sich an einem in der Tankstelle verbauten Tresor zu schaffen machten, es ihnen augenscheinlich jedoch nicht gelang diesen zu öffnen.

Nach einer ersten visuellen Überprüfung durch den Tankstellenpächter sei es nach aktuellem Stand zu keinem Stehlschaden gekommen. Der durch das augenscheinlich gewaltsame Eindringen entstandene Sachschaden wird jedoch mit mindestens 10.000 Euro beziffert.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell