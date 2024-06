Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Drei Diebstähle von Geldbörsen in Supermärkten angezeigt

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am gestrigen Tag wurden innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Polizeiinspektion Güstrow drei Fälle angezeigt, bei denen die Geldbörsen von Kunden von bislang unbekannten Tätern während des Einkaufens im Supermarkt entwendet wurden.

Gegen 15:40 Uhr kam es zu einer Diebstahlshandlung in einem Supermarkt in der Goldberger Straße in Güstrow. Dort wurde einer 78-jährigen Deutschen die Geldbörse entwendet. Sofort nach Bemerken des Diebstahls ließ die Geschädigte ihre Bankkarte sperren. Gleichzeitig wurde ihr von ihrer Bank mitgeteilt, dass es bereits zu Versuchen kam, Geld vom Konto abzubuchen, was jedoch misslang.

Kurz darauf erhielten die eingesetzten Polizeibeamten den Hinweis einen weiteren Taschendiebstahl aufzunehmen, der sich gegen 15:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt im Ebereschenweg zugetragen haben soll. Die hier 68-jährige Geschädigte veranlasste ebenso die sofortige Kartensperrung, sodass es zu keinen unberechtigten Abbuchungen kommen konnte.

Der dritte Taschendiebstahl ereignete sich gegen 18:30 Uhr in einer Einkaufsfiliale am Handelspark in Bad Doberan. Geschädigt ist in diesem Fall eine 64-jährige Deutsche.

Aufgrund der Diebstahlshandlungen kam es zu einem Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

In diesem Kontext weist die Polizei erneut darauf hin, gerade in Einkaufssituationen Handtaschen und Rucksäcke verschlossen zu halten und die Wertgegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um Diebstahlshandlungen zu vermeiden.

Weiterhin bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Tatorte gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell