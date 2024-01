Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kupferkabel in Rohrbach und Handschuhsheim entwendet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von zwei Baustellen auf den ehemaligen US-Liegenschaften in der Freiburger Straße in Heidelberg-Rohrbach eine große Menge an Kupferkabeln. Zunächst überwand die Täterschaft die Umzäunung des Areals, erzeugte einen Kurzschluss an den Starkstrom führenden Kabeln und schnitt diese in Stücke, um sie danach abzutransportieren. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag. Im gleichen Zeitraum entwendete eine ebenfalls bislang unbekannte Täterschaft Kupferkabel von einer Baustelle in der Tiergartenstraße in Heidelberg-Handschuhsheim. Auch hier wurden Starkstrom führende Kabel entwendet. Dabei zerteilte die Täterschaft auch hier die Kabel und entfernten die Ummantelung, um an das Kupfer der Leitungen zu gelangen. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen unter anderem wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls auf und prüft, ob die Taten im direkten Zusammenhang stehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 oder Heidelberg-Nord unter 06221-4569-0 zu melden.

