Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in die Räumlichkeiten des Bürgerdienstes

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, in das Gebäude des Bürgerdienstes und einer Jugendeinrichtung im Freiberger Ring im Stadtteil Vogelstang ein. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster, welches sie mittels eines bislang unbekannten Werkzeugs aufhebelten, Zutritt in den Souterrain-Bereich des Gebäudes. Über weitere Räumlichkeiten der Jugendeinrichtung gelangten die Täter ins Treppenhaus und anschließend in die Räumlichkeiten des Bürgerdienstes. Sämtliche verschlossenen Türen wurden mittels Werkzeug aufgehebelt. Während in der Jugendeinrichtung nichts entwendet wurde, wurden die Räumlichkeiten des Bürgerbüros durchsucht und ein Tresor mittels eines Werkzeugs geöffnet. Hieraus entwendete die bislang unbekannte Täterschaft Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe, mehrere Dokumente und Siegel. Im Anschluss an die Tat wurde das Gebäude über den gleichen Weg verlassen, wie es betreten wurde. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter: 0621-174-4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell