POL-MA: Mannheim/ BAB 6: Möglicher Steinewerfer - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde am Montag gegen 10.45 Uhr die Jungentoilette einer Schule in der Tinqueux-Allee in Brand gesetzt. Es folgte eine Alarmauslösung im gesamten Schulgebäude, woraufhin alle Klassen in zwei angrenzenden Sporthallen untergebracht wurden. Es waren mehrere Rettungskräfte der Polizei und der ...

mehr