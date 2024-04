Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall abgehauen

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen gegen einen in der Unteren Kaplaneistraße in Meiningen abgestellten Renault Clio. Es entstand Sachschaden im Frontbereich sowie der linken Fahrzeugseite in noch unbekannter Höhe. Auch die Kennzeichenhalterung wies Beschädigungen auf. Das vordere Kennzeichen fehlte. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0096999/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell