Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Betrunken im Straßenverkehr

Kehl (ots)

Am späten Donnerstagabend konnte die Beamten des Polizeireviers Kehl einen unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnehmenden Radfahrer feststellen. Der 33-jährige Radfahrer war gegen 23.45 Uhr auf der Hauptstraße in westliche Richtung unterwegs, als er den Beamten durch seinen auffälligen Fahrstil auffiel. Nachdem mehrere Atemalkoholtests vor Ort misslangen, wurde der Mann mit auf das Revier genommen, wo ein weiterer Alkoholtest einen Wert von etwa 1,8 Promille ergab. Das Fahrrad konnte der Mann erst am Folgetag wieder am Revier abholen. /ja

