POL-OG: Rastatt - Fußgängerin angefahren

Oberkirch (ots) - Am Donnerstagabend kam es gegen 21 Uhr zu einem Fehlalarm eines Rauchmelders. Nachdem der Rauchmelder einer Wohnung in der Hauptstraße ausgelöst wurde, rückte die Feuerwehr an, konnte jedoch niemanden in der Wohnung antreffen. In der Folge verschaffte sich die Feuerwehr über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu der Wohnung, es konnte kein Rauch oder Feuer festgestellt werden. Die Ursache für den ...

