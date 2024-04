LPI-SHL: Alkoholisierter und berauschter Radfahrer

Untermaßfeld (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagnachmittag entwendeten unbekannte Täter das Eisengestell einer Sitzbank, welche sich am Wanderweg "Alte Henneberger Straße" in der Stillhofstraße in Untermaßfeld befand. Die Diebe zogen die dort befestigte Bank aus dem Erdboden und rissen alle Holzlatten von dem Gestell der Bank ab. Die Holzlatten blieben zurück, das Bankgestell nahmen die Unbekannten mit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. ...

