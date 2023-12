Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: PKW steckt im Matsch fest

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Celle auf den Schützenplatz in der Hafenstraße alarmiert. Im Bereich einer Baustelle steckte ein PKW in einer überschwemmten Teilfläche fest. Das Fahrzeug, das rund 40 Zentimeter in Wasser und Matsch steckte, konnte sich durch eigene Kraft nicht befreien. Auch ein Abschleppunternehmen konnte das Fahrzeug nicht aus der besonderen Lage befreien.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Fahrzeug mit Hilfe der maschinellen Zugeinrichtung (Seilwinde) des Rüstwagens auf festen Boden gezogen werden. Von hier konnte es sich wieder durch eigene Kraft fortbewegen.

Die Insassen des PKW wurden durch den Rettungsdienst betreut. Zur Ursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und die Polizei.

