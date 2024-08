Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Niederaula

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Am Freitag (23.08.) war im Zeitraum 09.00 bis 15:20 Uhr ein schwarzer Pkw Kia in Niederaula in der Industriestraße längs zur Fahrbahn in einer Parkbucht mit der Fahrerseite zur Straße gerichtet abgeparkt. Im genannten Zeitraum kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem Pkw Kia und dellte und verkratzte hierbei die komplette Fahrerseite. Trotz des entstandenen Sachschadens von circa 3000,- Euro entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistaion Bad Hersfeld unter 06621/932-0 telefonisch in Verbindung zu setzen oder die Onlinewache unter polizei.hessen.de zu nutzen.

geferitgt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

