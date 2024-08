POL-OH: Aktuelle Vermisstensuche nach 84-jährigen Mann

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Altenwohnheim Ludwigsau. In der Nacht zu Donnerstag (22.08.) wurde ein Altenwohnheim in der Brückenstraße in Reilos zum Ziel unbekannter Täter. Nach aktuellem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten mehrere Fenster von Büroräumen auf und gelangten so unerlaubt in das Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Die Einbrecher verursachten allerdings rund 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

