POL-S: Von Fahrbahn abgekommen und gegen Geländer geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstag (25.07.2024) in der Bundesstraße 14 ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Mann war gegen 00.25 Uhr mit seinem BMW aus Richtung Schattenring in Richtung Dreieck Johannesgraben unterwegs. Offenbar aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug auf Höhe der Ausfahrt Universität ins Driften und stieß mit einem Geländer sowie einem Verkehrszeichen zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Fahrer und seine drei Mitfahrer, die alle leicht verletzt wurden und brachten sie in Krankenhäuser. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

