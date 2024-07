Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Handy gestohlen und geschlagen - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (20.07.2024) einen 21 Jahre alten Mann an der Leonhardsstraße festgenommen, der im Verdacht steht, ein Handy gestohlen und den Besitzer des Handy geschlagen zu haben. Der 21-Jährige befand sich gegen 05:00 Uhr im Treppenhaus eines Etablissements, als er das Handy eines 32-Jährigen aus der Tasche zog. Der 32-Jährige bemerkte das und forderte den mutmaßlichen Dieb auf, stehen zu bleiben. Daraufhin soll dieser den 32-Jährigen geschlagen haben. Mithilfe eines weiteren Zeugen hielten sie den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, die ihn festnahmen. Der 21-Jährige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit wurde am Sonntag (21.07.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzuganstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell