Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 53 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (23.07.2024) in der Auerbachstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 53-Jährige querte gegen 16.05 Uhr die Auerbachstraße von einem gegenüberliegenden Trampelpfad. Ein 39 Jahre alter Renault-Fahrer kam dem Radfahrer während dem Abbiegevorgang aus dem Parkplatz kommend beim Aussichtsturm Burgholzhof nach links in die Auerbachstraße in Richtung Schozacher Straße entgegen. Dabei kollidierten der Auto- und der Fahrradfahrer, wodurch sich dieser schweren Verletzungen zuzog. Rettungskräfte kümmerten sich um den Radfahrer und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell