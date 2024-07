Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Feuer im Kellerbereich

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

In der Nacht auf Donnerstag hat es in Norden gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache brach gegen 1 Uhr in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße ein Feuer aus. Alle Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Am Gebäude ist nach ersten Erkenntnissen kein Schaden entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

