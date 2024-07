Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch

Unbekannte sind in Aurich in ein Haus eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Recha-Freier-Straße. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 14 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr. Die Polizei Aurich nimmt unter 04941 606215 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell