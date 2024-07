Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag in Südbrookmerland. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer im Mühlenweg einen grauen VW Golf. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Wiesmoor - Autofahrer hatte keine Fahrerlaubnis

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend in Wiesmoor versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Beamten wollten den 19-Jährigen auf der Hauptstraße anhalten, doch der Autofahrer versuchte zu flüchten. Er fuhr auf ein angrenzendes Feld, verließ mit seinem Beifahrer das Auto und lief davon. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten die Beiden wenig später stellen. Der 19-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten fertigten mehrere Strafverfahren.

Hage - Unfallflucht

In Hage kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Baantjebur. Am Dienstag zwischen 9.15 Uhr und 9.20 Uhr stieß dort ein bislang unbekannter Autofahrer mit einem weißen Toyota Aygo zusammen und verursachte Sachschaden. Der Unbekannte flüchtete unerlaubt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter 04931 973980.

Aurich - Betrunken gestürzt

Eine betrunkene Fahrradfahrerin ist am Dienstag in Aurich gestürzt. Die 30-Jährige fuhr gegen 7.45 Uhr auf dem Heuweg und kollidierte an der Kreuzung zur Emder Straße mit einem Ampelmast. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Frau einen Atemalkoholwert von mehr als 2,4 Promille fest. Die 30-Jährige erwartet ein Strafverfahren.

Südbrookmerland - Autofahrerin kollidiert mit Baum

Eine 49-jährige Autofahrerin ist am Dienstag in Südbrookmerland mit einem Baum kollidiert. Die Frau fuhr gegen 14 Uhr mit einem VW Passat auf der Straße Am Abelitzkanal in Fahrtrichtung Moordorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

