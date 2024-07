Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Mofafahrer attackiert Autofahrer

Hage - Sachbeschädigung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Großheide hat am Dienstagabend ein Mofafahrer einen Autofahrer angegriffen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren beide Verkehrsteilnehmer um kurz nach 18 Uhr auf der Halbemonder Straße hintereinander. Plötzlich soll der 24-jährige Mofafahrer abgestiegen sein, die Autotür des 63-jährigen Autofahrers geöffnet und auf den Mann eingeschlagen haben. Zeugen schritten ein und konnten den 24-Jährigen festhalten, bis die Polizei eintraf. Gegen den Mofafahrer wird nun ermittelt.

Eine Sachbeschädigung hat sich am Dienstagabend in Hage ereignet. Unbekannte zerstörten in der Straße Am Markt die gläserne Eingangstür eines Kiosks. Die Tat ereignete sich vermutlich gegen 23.30 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 973980.

