Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Fahrer eines Wohnmobils gesucht

Westerholt - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Nach einem Verkehrsunfall in Wittmund sucht die Polizei den Fahrer eines Wohnmobils. Am Sonntag gegen 11.10 Uhr fuhr ein Wohnmobilist aus dem Emsland auf der Schleusenstraße in Fahrtrichtung Harlesiel. Auf Höhe der Einmündung Friedrischsschleuse kam ihm ein anderes Wohnmobil entgegen und sie stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der unbekannte Fahrer des zweiten Wohnmobils setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntag in Westerholt ereignet. Gegen 14 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mazda-Fahrer auf der Auricher Straße und bemerkte offenbar zu spät, dass vor ihm eine 55-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. In dem VW wurden die Fahrerin und ihr 65-jähriger Beifahrer leicht verletzt. In dem Mazda erlitt ein mitfahrendes Kind einen Schock und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

