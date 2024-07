POL-AUR: Norderney - Unfallbeteiligter gesucht

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Raub auf Spielothek In einer Spielothek in Aurich kam es am Sonntagabend zu einem Raub. In der Raiffeisenstraße betrat nach ersten Erkenntnissen um kurz nach 23 Uhr eine maskierte männliche Person die dortige Spielothek. Unter Vorhalt einer vermeintlichen ...

mehr