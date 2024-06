Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 29./30.06.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Opfer wurde am ZOB geschlagen

Am Samstagabend gerieten zwei Männer am ZOB in einen Streit bei dem das 37-jährige Opfer vom Täter mehrere Faustschläge ins Gesicht erhielt. Das Opfer ging verletzt zu Boden, der dem Opfer flüchtig bekannte Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Das Opfer musste medizinisch versorgt werden.

Wiesmoor - Schlägerei auf dem Stadtfest

Zu einer weiteren Schlägerei mit mehreren Beteiligten kam es am Sonntag, gegen 03 Uhr, in der Straße Am Nielsenpark. Dort war eines der späteren Opfer, ein 36-Jähriger aus Großefehn, zunächst durch Pöbeleien am Bierwagen aufgefallen, die schließlich in ein Handgemenge mit zwei 19-Jährigen und einem 49-Jährigen aus Wiesmoor mündeten. Alle vier Beteiligten wurden dabei verletzt. Die genauen Umstände werden nun polizeilich untersucht. Alkoholeinfluss dürfte hier eine Rolle gespielt haben.

Aurich - Einbruch in Arztpraxis

Bereits am Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter über ein Fenster in eine Arztpraxis an der Esenser Straße ein und entwendeten Bargeld. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 14:00 und 14:45 Uhr. Wer in diesem Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht hat, möchte sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-606215 melden.

Aurich - Tür zum Cafe gewaltsam aufgedrückt

Der Betreiber eines Cafes am Marktplatz bemerkte am Samstagmorgen, dass seine Eingangstür beschädigt wurde. Scheinbar hat jemand in der Nacht versucht, die Tür gewaltsam aufzudrücken, scheiterte jedoch an der Tür. Die Tat wurde allerdings von der Videokamera des Cafes aufgezeichnet. Den darauf zu sehenden Täter erkennt der Betreiber noch am Nachmittag auf dem Marktplatz wieder und meldet es der Polizei, die schließlich die Personalien des 40-jährigen Mannes feststellen konnte. Der mutmaßliche Täter muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Aurich - Geldbörse wurde mitgenommen

Die Kundin eines Supermarktes an der Raiffeisenstraße legte beim Einkaufen am Freitag, gegen 18:30 Uhr, ihre Geldbörse kurz in einem Regal ab, um Ware einzupacken. Sie ging nur wenige Meter weiter, ehe sie wieder umkehrte, um ihre vergessene Geldbörse zu holen. In dieser Zeit wurde die Geldbörse bereits von einem Unbekannten mitgenommen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Aurich unter 04941-606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zuerst genötigt, dann beleidigt

Am Samstagabend kam es auf der Auricher Landstraße in Holtrop zu einem Zwischenfall mit zwei Pkw-Führern, der sich bis ins Auricher Stadtgebiet hinzog. Ein 23-jähriger Auricher wurde hierbei zunächst von einem hinter ihm fahrenden Fahrzeug durch dichtes Auffahren bedrängt, mehrfach mit Fernlicht geblendet und nach mehreren Versuchen schließlich von diesem auch überholt. Gleich darauf wurde der Auricher von dem Unbekannten ausgebremst, so dass der Auricher ihn wiederum überholte. Der Unbekannte verfolgte den 23-Jährigen bis in die Brenneysenstraße, wo er dem Auricher kurzzeitig den Weg versperrte und ihn aus dem Auto heraus beleidigte. Dann fuhr der Unbekannte davon. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - E-Scooter entwendet

Am Samstagabend ereignete sich in der Bahnhofstraße in Norden ein Diebstahlsdelikt. Unbekannte entwendeten zwischen 21:45 Uhr und 21:56 Uhr einen E-Scooter des Herstellers Segway/Ninebot, welcher an einem Fahrradstellplatz des dortigen Einkaufszentrums verschlossen abgestellt wurde. Im Anschluss an die Tat konnten die Diebe unerkannt fliehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931-921-0 entgegen.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Vorkommnisse -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Vorkommnisse -

Verkehrsgeschehen

Esens - Mit über einem Promille mit dem Auto gefahren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Wittmunder Polizei in der Siebet-Attena-Straße eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus Wittmund. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Frau unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von über einem Promille festgestellt. Bei der 30-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Es erwartet sie nun ein Strafverfahren.

