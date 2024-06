Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Zu einer Sachbeschädigung kam es im Weidenweg in Wittmund. Unbekannte traten zwischen Mittwoch, 21.45 Uhr, und Donnerstag, 10.45 Uhr, den linken Außenspiegel eines geparkten Honda Civic ab. Der Wagen stand zur Tatzeit im Wohngebiet am Straßenrand. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Zug kam es am Donnerstag in Wittmund. Gegen 8.20 Uhr wollte eine 40-jährige Hyundai-Fahrerin den unbeschrankten Bahnübergang auf der Hornumer Straße überqueren. Hierbei übersah sie offenbar einen herannahenden Zug und stieß mit diesem zusammen. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Im Zug wurde niemand verletzt, er war weiter betriebsfähig.

