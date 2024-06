Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wittmund - Präventionstipps für die Ferienzeit

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich/Wittmund - Präventionstipps für die Ferienzeit

Die Ferien in Niedersachsen sind bereits seit einer Woche im Gange. Für viele steht der Urlaub noch an. Damit alle die wohlverdienten Ferien genießen können, bedarf es auch einiger Reisevorbereitungen:

- Vergewissern Sie sich, dass am Abreisetag alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren verschlossen sind und auch die Haustür zweifach abgeschlossen wurde. - Vermeiden Sie, dass Außenstehende direkt sehen können, dass Sie im Urlaub sind! Bitten Sie Freunde, Nachbarn, Verwandte Ihr Haus oder die Wohnung nicht verlassen aussehen zu lassen. Während Ihrer Abwesenheit könnten die Briefkästen geleert werden, der Rasen gemäht oder die Rollläden zu unregelmäßigen Zeiten betätigt werden.

Ist das Zuhause gesichert, ist es natürlich wichtig, auch sicher ans Ziel zu kommen. Vor allem für Reisende mit dem Auto oder dem Wohnmobil hat die Polizei einige Tipps zusammengefasst.

- Checken Sie ihr Auto/Wohnmobil vor Fahrtantritt komplett durch (Ölstand, Reifendruck, Betriebsflüssigkeiten, Beleuchtung etc.) - Gehen Sie sicher, dass auch Anhänger oder Wohnwagen nicht überladen oder falsch beladen sind. Das gilt auch für Dachboxen oder Fahrradträgern. - Überprüfen Sie, ob sich Warndreieck, Verbandskasten und Warnwesten in einem vorschriftsmäßigen Zustand befinden. - Checken Sie ihre Route und informieren Sie sich bereits im Vorfeld über das Verkehrsaufkommen. Bedenken Sie auch Baustellen oder eine erhöhte Staugefahr auf Ihrer geplanten Strecke. - Planen Sie genug Pausen ein. Familien könnten sich auch über Rastanlagen mit gesicherten Bereichen zum Spielen informieren. - Während der Fahrt kann der Verkehrswarnfunk eingeschaltet sein, um aktuell informiert zu bleiben. - Passen Sie Ihre Geschwindigkeit dem Verkehrsaufkommen und den Witterungsverhältnissen an. - Fahren Sie vorrausschauend, vorschriftsmäßig und denken Sie, falls notwendig, an die Rettungsgasse.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell