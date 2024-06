POL-AUR: Wittmund - Fahrradfahrer schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Norden - Krad-Fahrer verletzt Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Norden verletzt worden. Gegen 15.15 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 18-jähriger Lkw-Fahrer auf der L5 in Fahrtrichtung Neßmersiel und wollte nach links auf eine Einfahrt einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Kradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der ...

