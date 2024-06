Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Asel - Schwerer Verkehrsunfall /Esens - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Asel - Schwerer Verkehrsunfall

Im Wittmunder Ortsteil Asel hat es am Dienstabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr gegen 23.40 Uhr auf dem Aselerwarfer Weg in Richtung Asel. In seinem Auto saßen noch drei weitere Personen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Straße ab. Der Peugeot überschlug sich und kam in einem dortigen Graben zum Stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fahrer durch den Unfall schwer verletzt. Zwei Insassen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden leicht verletzt. Ein weiterer 16-jähriger Mitfahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Esens - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag haben Polizisten in Esens einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle in der Straße An der Eisenbahn stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

