POL-AUR: Wittmund - In Vereinsgebäude eingebrochen

Landkreis Aurich (ots) - Brandgeschehen Aurich - Brand einer Lagerhalle Am Dienstag ist in einer Lagerhalle in Aurich ein Feuer ausgebrochen. Gegen 18.55 Uhr fing es in einer landwirtschaftlich genutzten Halle in der Straße Plaggenburger Moor an zu brennen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr