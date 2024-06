Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Zeugen nach Überholmanöver gesucht/Südbrookmerland - Zeugen gesucht/Wiesmoor - Nach Parkplatzunfall geflüchtet/Aurich - Zusammenstoß mit Zweirad

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen nach Überholmanöver gesucht

Die Polizei sucht nach einem riskanten Überholmanöver am Samstag in Südbrookmerland Zeugen. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 23.10 Uhr in seinem grauen BMW auf der tom-Brook-Straße in Richtung Aurich. Er überholte in einer Rechtskurve eine Fahrzeugschlange. Der entgegenkommende Pkw musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine Polizeistreife konnte den 33-Jährigen anhalten und kontrollieren. Es werden Zeugen gesucht, die den Überholvorgang beobachtet haben, insbesondere der Pkw-Fahrer, welcher im Gegenverkehr gefährdet wurde. Die Polizei Aurich nimmt unter der Telefonnummer 04941 606215 Hinweise entgegen.

Südbrookmerland - Zeugen gesucht

Eine derzeit unbekannte Frau hat sich am Montag nach einem Zusammenstoß in Südbrookmerland unerlaubt entfernt. Die Unbekannte fuhr gegen 17.15 Uhr mit ihrem silbernen Auto auf der Ekelser Straße in Richtung Wiegboldsbur. Auf Höhe der Hausnummer 103 bog die Frau nach rechts in die Ekelser Straße ein. Dabei übersah sie eine 14-jährige Radfahrerin, welche auf dem Radweg in Richtung Moordorf unterwegs war. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Das Mädchen verletzte sich dadurch leicht. Die Frau hielt noch kurz und fuhr dann, ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen, weiter. Die Frau war schätzungsweise 60 Jahre alt. Wer Hinweise zu der Person oder zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der 04941 606215 zu melden.

Wiesmoor - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Am Dienstag ist ein Unfallverursacher in Wiesmoor geflüchtet. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße ist ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen einen schwarzen Opel Astra gestoßen. Der Opel wurde dadurch am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von 11 Uhr bis 12.30 Uhr. Die Polizei Wiesmoor nimmt unter 04944 914050 Hinweise entgegen.

Aurich - Zusammenstoß mit Zweirad

In Aurich hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Eine 16-Jährige fuhr gegen 16 Uhr auf ihrem E-Scooter von einer Grundstückseinfahrt auf den Radweg in der Straße Breiter Weg. Dabei übersah sie eine 62-jährige E-Bike-Fahrerin, welche sich bereits auf dem Radweg befand und in Richtung Jahnstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich beide Personen leicht verletzten.

