POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 28-Jähriger droht Passanten und wehrt sich gegen Festnahme

Ketsch (ots) - Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, ging ein 15-Jähriger in Ketsch, im Bereich der Bahnhofanlage, spazieren. Auf Höhe des Spielplatzes sah er einen jungen Mann, der ihm, nachdem er den Spielplatz passiert hatte, folgte. Unvermittelt nahm der junge Mann den 15-Jährigen dann von hinten in den Schwitzkasten und zog ihn in einer in der Nähe befindlichen ...

