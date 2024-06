Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Ermittlungen zur Brandursache in Autohaus dauern an

Landkreis Aurich (ots)

Wiesmoor - Ermittlungen zur Brandursache in Autohaus dauern an

Die Ermittlungen zu dem Brand, der in der vergangenen Woche in einem Autohaus in Wiesmoor ausgebrochen war, dauern weiter an.

Am Dienstag waren die Brandermittler der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mit mehreren Brandsachverständigen, die seitens der Staatsanwaltschaft Aurich und der Versicherung beauftragt wurden, vor Ort. Für diverse Aufräumarbeiten und die Teildemontage der Halle waren zudem Unterstützungskräfte der technischen Einsatzgruppe der Polizei aus Oldenburg im Einsatz.

Die Untersuchungen vor Ort konnten abgeschlossen werden. Der Brandort ist wieder freigegeben.

Ein abschließendes Ergebnis zur Brandursache liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Spezielle Laboruntersuchungen sollen weitere Erkenntnisse bringen.

Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag, 18.06.2024, in Wiesmoor in einem Autohaus an der Hauptstraße ausgebrochen und hatte sich im Verlauf auch auf den Verkaufsraum ausgebreitet. Zahlreiche Fahrzeuge brannten vollständig aus. Es entstand Sachschaden im zweistelligen Millionenbereich. Personen waren bei dem Brand nicht verletzt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell