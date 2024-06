Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Nach Unfall geflüchtet/Aurich - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden kam es am Montag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Nordlichtstraße gegen einen weißen Ford Fiesta und beschädigte das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr. Die Polizei Norden nimmt Hinweise zum Verursacher unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Nach Zusammenstoß geflüchtet

In Aurich ereignete sich am Montagabend eine Unfallflucht. Ein 48-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 22.35 Uhr auf der Jahnstraße in Richtung Breiter Weg. Aufgrund der schmalen Fahrbahn hielt der Autofahrer am rechten Fahrbahnrand, um einen ihm entgegenkommenden Autofahrer passieren zu lassen. Der unbekannte Autofahrer stieß dennoch an den linken hinteren Kotflügel des VW. Danach entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Bei dem unbekannten Auto soll es sich um einen silbernen Kombi mit Auricher-Städtekennung handeln. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Nummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell