Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neßmersiel - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Neßmersiel - Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 67 Jahre alter Rollerfahrer ist am Montagabend in Neßmersiel tödlich verunglückt. Der Mann fuhr gegen 20.45 Uhr auf der Strandstraße und wollte nach links auf die Störtebekerstraße (L5) in Richtung Dornumergrode abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen Transporter-Fahrer auf der L5 und stieß mit ihm zusammen. Der 67-jährige Rollerfahrer aus Großheide wurde tödlich verletzt. Er verstarb noch am Unfallort. Der 74-jährige Transporter-Fahrer aus Norden wurde leicht verletzt. Er erlitt einen Schock. Vor Ort waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Kräfte der Ortsfeuerwehr Neßmersiel übernahmen die Ausleuchtung der Unfallstelle und unterstützten bei den Absperrmaßnahmen. Die L5 war für mehrere Stunden gesperrt.

