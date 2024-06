POL-AUR: Moorweg - Krad-Fahrer schwer verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Moorweg - Krad-Fahrer schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag ist ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Moorweg schwer verletzt worden. Der 22-Jährige fuhr gegen 15 Uhr mit dem Krad auf dem Spajeweg und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war das Krad nicht zugelassen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

