POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 23.06.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, ergingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung auf einen Verkehrsrowdy, welcher unter großer Geräuschentwicklung mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Emder Straße in Aurich auf- und abfahren würde. Durch eine Streife der Polizei Aurich konnte sowohl der PKW als auch der 29jährige Fahrzeugführer aus Delmenhorst am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz angetroffen werden, welcher den eingesetzten Beamten gegenüber zunächst falsche Personalien angab. Nachdem die korrekten Personalien ermittelt waren wurde auch der Grund dieses Verhaltens ersichtlich, der Fahrzeugführer war nämlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Da der 29jährige bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten war wurde der PKW eingezogen.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 15:30 Uhr, bis Samstagmorgen, 10:00 Uhr, wurde in der Blumenstraße in Aurich ein silberner VW T-Roc beschädigt. Der PKW stand in dem genannten Zeitraum auf dem Parkplatz der dortigen Mehrparteienhäuser und wurde vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmittag, in der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Am Pferdemarkt ein blauer Peugeot 2008 beschädigt. Der PKW wurde vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug touchiert, möglicherweise handelte es sich um ein orangefarbenes Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Aurich - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, meldete ein Spaziergänger einen verunglückten Motorradfahrer im Landreiterweg in Aurich/Brockzetel. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 18jährigen Aurichers feststellen. Nach Auswertung der Spurenlage am Unfallort befuhr der junge Mann den Landreiterweg aus Rtg. Radarstraße kommend in Rtg. Brockzeteler Straße. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Holzstapel. Im Folge schwerster Verletzungen verstarb der Mann an der Unfallstelle.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Schulstraße in Aurich das hintere Kennzeichen AUR-TA 350 eines PKW Toyota entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Aurich - Toilettenhäuschen beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter das Toilettenhäuschen am Großen Sett beschädigt. Der oder die Täter schlugen hier mit einem unbekannten Gegenstand eine Glasscheibe ein. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/6060 zu melden.

Wiesmoor - Außenbordmotor gestohlen

Am späten Freitagnachmittag, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr wurde am Ems-Jade-Kanal in Marcardsmoor, Poststraße, der Außenbordmotor eines im Wasser liegenden Schlaubootes entwendet. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944/914050 zu melden.

Ihlow - PKW-Reifen zerstochen

Zu gleich zwei Sachbeschädigungen an PKW kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Alter Weg in Ihlow/Riepe. Hier wurden an einem PKW Renault Twingo mit Städtekennung WTM- sowie einem PKW Fiat Panda mit Städtekennung EMD- die Reifen zerstochen. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Ihlow unter Tel. 04929/917850 zu melden.

Südbrookmerland - Farbschmierereien

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten bislang unbekannte Täter einen Gartenzaun in der Straße Am Graben sowie die Bushaltestellenhäuschen in der Straße Schuldamm in der Nähe der Grundschule Victorbur mit Hakenkreuzsymbolen. Möglich Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Südbrookmerland unter Tel. 04942/204200 zu melden.

Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - E-Scooter entwendet

Samstagnacht wurde bei einem Einkaufscenter in der Bahnhofstraße in Norden ein E-Scooter der Marke Segway entwendet. Das Schloss vom E-Scooter verblieb am Tatort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel. 04931/9210.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Betrunken E-Scooter gefahren

In der Nacht zu Sonntag, kurz nach Mitternacht, kontrollierten Polizeibeamte zwei E-Scooter-Fahrer in Marienhafe. Im Zuge der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass sowohl der 17-jährige, als auch der 18-jährige Fahrer aus Upgant-Schott, unter dem Einfluss von Alkohol standen. Es wurden entsprechende Straf- und Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Großheide/Berumerfehn - Motorradfahrer verunfallt

Samstagnacht, gegen 23:45 Uhr, kam es in der Westerwieke in Berumerfehn zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Mann aus Ochtersum schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Motoradfahrer die Westerwieke von Moorhusen in Richtung Großheide. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer - er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Bedrohung und tätlicher Angriff auf eine Polizeibeamtin

In Esens an der Adde-Cassens-Kreuzung kam es am Sonnabend, gegen 17.42 Uhr, zunächst zu einer Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil eines jungen Pärchens aus Esens durch eine Gruppe von sechs Jugendlichen. Die Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten zog sich bis in die Hartwarder Straße. Während der Sachverhaltsaufnahme erschienen Familienangehörige der Jugendlichen und des Pärchens. Ein Vater eines Jugendlichen schubste eine Polizeibeamtin. Nachdem letztlich drei Funkstreifenwagen vor Ort waren, konnte die Situation durch Platzverweise entschärft werden. Gegen die Jugendlichen, den Vater und einen Bruder des Pärchens wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Betäubungsmittel beschlagnahmt

Am Sonntag, um 01.03 Uhr, wurde in Wittmund in der Straße Am Schützenplatz ein 24 Jahre alter Wittmunder mit seinem PKW von einer Funkstreife kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten in dem PKW eine Plastiktüte mit rund 65 Gramm Cannabis fest. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Esens - Körperverletzungen

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 03.00 Uhr, kam es innerhalb kurzer Zeit zu zwei Körperverletzungen in Esens. Die eine Körperverletzung ereignete sich, als ein 23 Jahre alter Mann aus Westerholt mit einem anderen Besucher der Fete in der Reithalle aneinandergeriet. Der Westerholter wurde beim Streit am Ringfinger verletzt. Auf der Norder Straße kam es zuvor zu einer weiteren Körperverletzung, als dort zwei Besucher der Fete in Streit gerieten. Ein 31 Jahre alter Wittmunder verfolgte einen 22 Jahre alten Auricher. Als der Wittmunder den anderen einholte, schlug er diesem mit der Faust ins Gesicht. Erst durch die Polizei konnten die beiden Kontrahenten getrennt werden. Gegen alle Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich, bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

