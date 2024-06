Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Autofahrer war betrunken

Ein betrunkener Autofahrer wurde am Donnerstag in Wiesmoor gestoppt. Der 52-Jährige war gegen 16.45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und fiel aufgrund seiner Fahrweise auf. Die Polizei kontrollierte den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von einem Promille. Dem 52-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Brandgeschehen

Rechtsupweg - Carport in Brand geraten

In Rechtsupweg hat am Donnerstagnachmittag ein Carport gebrannt. Gegen 15.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Klimpenstraße alarmiert. Der Carport mit integriertem Schuppen brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Norderney - Zimmerbrand

Auf Norderney kam es in der Nacht zu Freitag in der Kaiserstraße zu einem Brandgeschehen. Nach ersten Erkenntnissen fing es in einer Wohnung, die an einen dortigen Hotelkomplex angrenzt, an zu brennen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.30 Uhr alarmiert. Personen wurden nicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich.

