Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstähle aus Autos

Wiesmoor - Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstähle aus Autos

In der Nacht zu Mittwoch kam es in der Auricher Innenstadt zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Autos. Die Taten ereigneten sich unter anderem in der Schulstraße. Die Polizei ermittelt in dem Zusammenhang gegen einen 19-Jährigen. Es ist nicht auszuschließen, dass es in der Innenstadt zu weiteren Diebstählen aus Fahrzeugen kam, die bisher nicht bemerkt oder angezeigt wurden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Geschehen, der sich am Dienstagmittag in Wiesmoor zugetragen hat. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr betraten nach ersten Erkenntnissen mehrere Personen unbefugt ein umzäuntes Gelände an der Oldenburger Straße / Ilexstraße. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Personen geben kann, sich unter 04944 914050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell