Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein blauer VW Golf wurde am Donnerstag auf einem Parkplatz in Aurich beschädigt. Zwischen 21.50 Uhr und 23.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter vermutlich mit einem Krad das Heck des VW Golf und flüchtete anschließend unerlaubt. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz im rückwärtigen Bereich eines Einkaufszentrums an der Julianenburger Straße. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Lkw touchiert Pkw

Auf der Hauptstraße in Wiesmoor hat sich am Mittwoch eine Unfallflucht ereignet. Gegen 10.35 Uhr beschädigte ein Sattelzug im Vorbeifahren auf Höhe der Hausnummer 157 einen grauen Audi A3 am Fahrbahnrand. Der Außenspiegel wurde beschädigt. Der Verursacher fuhr einen roten Sattelschlepper mit einem silbernen Auflieger, einer Art Kipplaster. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 914050.

Aurich - Auto beschädigt und geflüchtet

Ein grüner Opel Vivaro wurde am Mittwoch in Aurich beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in der Rotdornstraße gegen den geparkten Wagen und flüchtete unerlaubt. Es entstand Sachschaden am Heck. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Auto an der Front beschädigt

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in der Rosenthallohne in Norden ereignet. Beschädigt wurde der schwarze VW Up eines Pflegedienstes. Zwischen 12.15 Uhr und 12.25 Uhr touchierte ein Unbekannter den Wagen an der Front und flüchtete anschließend. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Mit einem E-Scooter ohne erforderliche Versicherung war am Mittwoch ein 18-Jähriger in Norden unterwegs. Die Polizei hielt den Heranwachsenden gegen 7.30 Uhr in der Klosterstraße an. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell