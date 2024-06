Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in Carolinensiel ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 13.30 Uhr ein 77-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Mühlenstraße in Richtung Neuharlingersiel. An der Einmündung zur Umgehungsstraße wollte er die Fahrbahn der L6 überqueren und übersah dabei offenbar einen 45-jährigen Fahrer eines Wohnmobils. Der Mann im Wohnmobil, der in Richtung Neuharlingersiel unterwegs war, erfasste den 77-Jährigen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der 77-Jährige aus dem Landkreis Göttingen noch an der Unfallstelle. Der Kreuzungsbereich L6 / Umgehungsstraße wurde für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten vollgesperrt. Die Sperrung dauert aktuell (16 Uhr) noch an.

