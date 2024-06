Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Pedelec gestohlen

In der Auricher Innenstadt ist am Wochenende ein Pedelec gestohlen worden. Unbekannte entwendeten im Carolinengang ein weißes E-Bike der Marke Telefunken. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 13 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Ochtelbur - Kradfahrer verletzt

Bei einem Unfall in Ochtelbur ist am Dienstag ein Kradfahrer verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 37-jährige Seat-Fahrerin von einem Grundstück auf die Friesenstraße und übersah hierbei den 18-jährigen Kradfahrer. Sie stieß mit ihm zusammen und der Kradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Zwei Personen verletzt

Zwei Personen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Ein 29-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 10.10 Uhr auf der Leerer Landstraße in Richtung Leer. Bei einem Spurwechsel nach links fuhr er auf eine vorausfahrende 48-jährige Opel-Fahrerin auf. Die 48-Jährige und ihr 55-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Großefehn - Auffahrunfall

In Großefehn kam es am Dienstag auf dem Postweg zu einem Auffahrunfall. Ein 19-jähriger Renault-Fahrer war gegen 15.45 Uhr auf dem Postweg in Richtung Kanalstraße Süd unterwegs und fuhr auf eine 58-jährige Audi-Fahrerin auf. Sie hatte vor ihm aufgrund einer Rot zeigenden Ampel angehalten. Durch den Aufprall verletzte sich die 58-Jährige leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

