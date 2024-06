Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte sind am Wochenende in ein Bürogebäude am Georgswall in Aurich eingebrochen. Zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 8 Uhr, stiegen die Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung ein. Es wurden unter anderem Elektrogeräte gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Südbrookmerland/Moorhusen - E-Bike gestohlen

In Moorhusen wurde am Dienstag ein E-Bike gestohlen. Das Damen-Pedelec der Marke Victoria stand zur Tatzeit, zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr, verschlossen beim Sportplatz im Hundertdiematsweg. Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Aurich - Auto beschädigt

Ein schwarzer VW Sharan wurde am Dienstag in Aurich beschädigt. In der Straße Sandhorster Loog zerkratzten Unbekannte die Fahrerseite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Die Tat ereignete sich zwischen 8 Uhr und 11.10 Uhr. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfallzeugen gesucht

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montag in Upgant-Schott bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 11.10 Uhr stürzte im Bereich Kirchstraße / Graf-Edzard-Straße eine 84-jährige Frau mit ihrem Pedelec. Sie wurde sehr schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch unklar. Ein Pärchen mit einem roten VW Touran soll an der Unfallstelle gewesen sein und kann vermutlich weitere Angaben machen. Das bislang unbekannte Pärchen sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Norden - Autofahrer gesucht

Die Polizei bittet im Rahmen von Ermittlungen um Hinweise auf einen Autofahrer, der am Montagmittag im Bereich der Heinrich-Heine-Straße in Norden unterwegs war. Es handelt sich um den Fahrer eines dunklen Audi, vermutlich ein SUV, der dort auffällig langsam fuhr. Personen, die das Fahrzeug wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich in der Kneippstraße in Aurich ereignet. Zwischen Montag, 6 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, stieß ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegenüber der Hausnummer 1 mit einem blauen Opel Astra zusammen. Der Wagen wurde an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

