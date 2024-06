Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Brand in Autohaus

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

In einem Autohaus an der Hauptstraße in Wiesmoor kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Großbrand. Ein Anwohner bemerkte das Feuer in den frühen Morgenstunden und wählte gegen 3.20 Uhr den Notruf. Die Feuerwehren Wiesmoor, Marcardsmoor, Aurich und Middels waren mit über hundert Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden für die Bevölkerung eine Warnmeldung und eine Rundfunkdurchsage veranlasst. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auch auf den Verkehrsraum des Autohauses über. Wie viele Fahrzeuge durch die Flammen zerstört wurden, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge aber in Millionenhöhe. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden und die B 436 war in dem Bereich bis 11.40 Uhr vollgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell